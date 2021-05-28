15 интересных фактов за 100 лет из жизни Донецкого национального технического университета

Ректор ДонНТУ (третий слева) на VII Международном научном форуме ДНР. Фото: архив ДонНТУ

Талантливые инженеры, работающие по всему миру, крупнейшие изобретения, прославившие Донбасс, и команда КВН, чьи шутки разобраны на цитаты и заставляют улыбнуться даже спустя десятки лет. Все это - родом из Донецкого политеха. «Комсомолка» узнала про самые важные вехи из жизни вуза.

1921 год

Торжественное открытие Донецкого горного техникума состоялось 30 мая 1921 года.

В техникум приняли 208 человек. На его базе открылся один из первых в стране рабфаков (рабочий факультет), где с 1922 года учился Никита Сергеевич Хрущев, будущий первый секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР.

1922 год

1 октября вышел первый номер газеты с претенциозным названием «Техника и коммунизм», а еще при техникуме открыли детский дом, в котором на отчисления студентов содержали 25 детей-беспризорников.

Первый корпус ДИИ (ныне ДОННТУ) в начале 1950-х. Фото: архив ДонНТУ

1924 год

Окружной исполком принимает постановление о переводе техникума в Таганрог, Мариуполь или Луганск. Причина - отсутствие жилья для преподавателей и студентов. Окружком решает передать горно-геологический корпус окружному отделу народного образования, а помещение химического корпуса - Госбанку. Но благодаря активному сопротивлению руководства и вмешательству коммунистической партии эти решения были аннулированы. 5 декабря можно считать «вторым днем рождения» ДГТ - в этот день окружком отменил свои решения и дал «зеленый свет» развитию учебного заведения.

1926 год

В этом году Донецкий горный техникум обрел статус института (ДГИ).

Часть средств вуз зарабатывал своими силами, за счет продукции слесарного и токарного цехов, изготовления мебели и т.п. На эти деньги в Германии и Великобритании закупалось современное лабораторное и техническое оборудование.

Второй корпус ДИИ (ныне ДОННТУ) в начале 1950-х. Фото: архив ДонНТУ

1930 год

На основе углехимического факультета ДГИ создан Донецкий углехимический институт. А входивший в структуру ДГИ металлургический техникум реорганизован в Донецкий металлургический институт. Но нехватка аудиторий, отсутствие полного штата преподавателей негативно влияли на работу трех отраслевых учебных заведений. Поэтому в 1935 году все три вуза объединили в один - Донецкий индустриальный институт.

1941 - 1945 годы

В годы Великой Отечественной войны Донецкий индустриальный институт (ДИИ) пострадал очень сильно. Из 16 учебных и жилых корпусов вуза 14 были сожжены или взорваны. Библиотека, насчитывавшая в 1941 году более полумиллиона томов, практически полностью уничтожена. Отступавшие гитлеровские части превратили в развалины студенческий городок. В целом сумма ущерба составила 54 миллиона рублей. Значительными оказались и кадровые потери.

Коллектив вуза, эвакуированный в начале войны на Кузбасс, в октябре 1944-го вернулся домой. На его четырех факультетах в ту пору обучалось около 2 000 студентов.

Студенческая конференция. Фото: архив ДонНТУ

1959 год

В ДИИ открылся Институт культуры, в котором было три отделения: музыкальное, изобразительного искусства, этики и эстетики. На встречу со студентами постоянно приезжали ведущие искусствоведы из Эрмитажа и Третьяковской галереи, известные писатели, художники, музыканты и актеры.

Состоялся первый выпуск китайских студентов. Многие из них, возвратившись на родину, со временем заняли высокие посты, стали известными учеными, руководителями промышленных предприятий, общественными деятелями. Всего за время своего существования вуз выдал дипломы около 6 000 студентов из 87 стран мира.

1960 год

Принято решение о реорганизации ДИИ в Донецкий политехнический институт. К этому времени вуз насчитывал 8 355 студентов.

Выпускники ДонНТУ востребованы практически во всех отраслях промышленности. Фото: архив ДонНТУ

1962 год

На базе Студенческого театра эстрадных миниатюр был создан Клуб веселых и находчивых. С каждым годом КВНовское движение крепло и развивалось. Сборная команда ДПИ играла в высшей лиге КВН - и в двух сезонах (1989 и 1990) дошла до финала, но чемпионом не стала.

1967 год

Заработала первая в мировой практике гидрошахта «Красноармейская № 2», спроектированная и построенная по разработкам преподавателей и сотрудников кафедры горной механики и лаборатории гидроподъема ДПИ.

Вечер в Интерклубе. Фото: архив ДонНТУ

1975 год

В студгородке, общежитиях № 1 и № 2 ДПИ открылся «Интерклуб», построенный силами иностранных студентов. Это место стало легендарным для общения студентов-иностранцев со всего города.

1981 год

Возле третьего корпуса ДПИ открыт памятник студентам, преподавателям и сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В тесном контакте. Фото: архив ДонНТУ

1993 год

Вузу присвоили статус университета (ДонГТУ). Это позволило уже в следующем учебном году открыть 15 новых специальностей, новые кафедры гуманитарного профиля, предоставить возможность студентам получать смежные специальности. В 2001-м университет получил статус национального и изменил название на ДонНТУ.

1999 год

ДонГТУ принят в Ассоциацию европейских университетов, объединяющую 527 университетов из 41 страны мира.

2014 год

14 августа ДонНТУ подвергся массированному артиллерийскому обстрелу ВСУ, в результате которого пострадали учебные корпуса №№ 1, 2, 4, 5 и 9. Обстрел был летом, поэтому студентов в общежитиях не было. Были ранены пять человек, среди них - преподаватель. Одна сотрудница погибла.

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