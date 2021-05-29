На Успенском водохранилище под Луганском дети спасли тонущую девочку

В некоторых местах глубина Успенского водохранилища достигает 4 метров. Фото: МЧС ЛНР

Двое девочек-подростков из Лутугинского района спасли свою подругу, которая едва не утонула, купаясь на Успенском водохранилище под Луганском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- Со слов людей, ставших случайными очевидцами происшествия, три местные девочки, двум из которых по 15 лет и одной 12 лет, пришли на водохранилище искупаться. Место для отдыха дети выбрали не самое лучшее - со стороны дамбы, где отсутствует пляжная зона и не обследовано дно, - рассказали в спасательной службе.

Одна из девочек не умеет плавать. Когда она зашла в воду, то случайно оступилась и начала тонуть. Подруги быстро подхватили ее под руки, вытащили на берег и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую и доставили в реанимационное отделение районной больницы.

- В настоящее время состояние здоровья девочки удовлетворительное, - уверяют врачи.

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