В Донецке в Кировском районе в ставке утонул ребенок

В Донецка многие водоемы непригодны для купания. Фото: Администрация города Донецка

Сегодня, 28 мая в Донецке в Кировском районе во время купания в ставке утонул мальчик 2007 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- Выражаю соболезнования семье погибшего ребенка. Убедительная просьба к родителям, будьте бдительны, следите за досугом своих детей! – отметил Алексей Валерьевич.

С началом теплой погоды все больше людей старается освежиться в водоемах. Однако, прежде чем это делать, необходимо узнать, проверяла ли в том или ином пруду воду санэпидстанция. Еще важно заручиться информацией, что дно в намеченном водоеме было обследовано спасателями МЧС. И только потом, соблюдая элементарные правила, можно окунаться.

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