Гуманитарным коридором под Донецком в пятницу воспользовались около 300 человек

Пункт пропуска работает только по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Около 300 человек пересекли линию разграничения с Украиной на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» в эту пятницу. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- На территорию Донецкой Народной Республики были запущены 39 автомобилей и 234 человека. В сторону Украины выпущены 36 транспортных средств и 60 человек, - рассказали в ведомстве.

Напомним, на линии соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией существуют 4 пропускных пункта. В связи с пандемией коронавируса действующим является только один - «Новотроицкое - Еленовка». Пересечь его при выезде из Республики можно только с украинской пропиской, а при въезде обратно необходимо получить разрешение от специального Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завозу и распространения новой коронавирусной инфекции в ДНР.

При этом въезжающие на территорию Республики должны заполнить бланк-согласие на медицинское обследование на коронавирус в больнице, но есть возможность пройти экспресс-тест прямо на КПВВ. В случае отрицательного результата самоизоляцию разрешат пройти на дому.

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