Для жителей ЛНР изменили правила пересечения пункта пропуска «Станица Луганская»

Пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» - единственный в ЛНР, по которому жители могут попасть на Украину. Фото: ГМ «Пролиска»

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Украины Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал 26 мая указ «О некоторых вопросах пересечения временного пункта пропуска (ВПП) через линию фактического соприкосновения «Станица Луганская».

Изменения предусматривают, что жители ЛНР могут выезжать на Украину не чаще одного раза в месяц. В исключительных случаях можно пересекать ВПП чаще, но нужно дополнительное разрешение Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР.

При возвращении домой луганчане обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Ее можно избежать, если предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVlD-19, сделанного не более чем за три дня до момента въезда. Если ПЦР-тест положительный или у жителя ЛНР на границе обнаружили повышенную температуру, то его принудительно госпитализируют.

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