Украинские войска снизили плотность обстрелов ДНР до 2 раз в сутки

Днем ранее ВСУ четыре раза нарушили перемирие в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Киевские войска обстреляли из минометов поселки Старомихайловку и Жабуньки, нарушив действующие условия перемирия в Донбассе. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За сутки общее количество нарушений тишины в Донбассе со стороны украинских войск составило два раза, а количество примененных ВСУ боеприпасов - 17 единиц, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что под огнем противника оказались населенные пункты, расположенные на донецком направлении. Это поселки Старомихайловка и Жабуньки. По ним стреляли из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

- Попытки задействовать координационный механизм для быстрого установления режима тишины украинская сторона в СЦКК проигнорировала, - заявили в представительстве Республики.

Напомним, днем ранее ВСУ четыре раза нарушили перемирие.

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