За прошедшую неделю территорию ДНР обстреляли больше 20 раз

Противник продолжает обстреливать жилые массивы Донбасса. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю киевские военные открывали огонь в направлении Донецкой Народной Республики 21 раз. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь из минометов калибром 60, 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - рассказал он.

В зону обстрелов попали окраины Донецка и Горловка, а также несколько сел и поселков в Новоазовском районе Республики. Там сообщили о разрушениях.

Кроме того, ВСУ перебили высоковольтную линию под Горловкой. Энергетики быстро переподключили обесточенных потребителей на резервный источник питания. Однако отремонтировать поврежденный участок ЛЭП пока не могут - место обрыва провода находится в зоне прямой видимости с позиций ВСУ.

Для полноценного восстановления линии электропередачи необходимо получить гарантии тишины от украинской стороны. Соответствующую заявку уже подали в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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