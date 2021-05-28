Глава МИД ДНР: Киев уклоняется от окончательного урегулирования конфликта в Донбассе

Наталья Никонорова рассказала о «Минске» и строительстве Республики. Фото: Телеграм-канал МИД ДНР

На сегодня ситуация с выполнением Минских соглашений неутешительна: процесс их реализации саботируется украинской стороной, из 13 пунктов Комплекса мер полностью не выполнен ни один. Главный фактор такой деструктивности: Украина под любыми надуманными, нередко абсолютно абсурдными предлогами затягивает переговорный процесс, уклоняясь от практического применения Минских соглашений для окончательного урегулирования конфликта. Об этом Министр иностранных дел Наталья Никонорова сказала в докладе, с которым выступила в Москве в Институте международных исследований МГИМО.

Министр обратила внимание на проект Дорожной карты по реализации Комплекса мер, предоставленный Республикой, по которому Украина в течение уже 8 месяцев не дает своих комментариев.

- В результате переговоры в Контактной группе парализованы – соответственно, возможности реального урегулирования в Донбассе быстро стремятся к нулю, – подчеркнула Наталья Юрьевна.

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