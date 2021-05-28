Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 мая 2021 года: За все время COVID-19 выявили у 38 469 человек

За сутки в Республике у 85 пациентов выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 38 469 человек.

- За 27 мая проведено 688 исследований, из них выявлено 237 случаев заболевания и у 49 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 4382 пациента, выписаны – 31 205 человек, летальных случаев – 2882.

За сутки в Республике выявили 85 случаев пневмоний.

- Это на 11 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 68. Всего на лечении 1705 пациентов с пневмониями, из них 699 - на кислородной поддержке (плюс 25 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных девяти исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено четыре пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1697 пациентов, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 28 мая 169 541 680 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 521 411 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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