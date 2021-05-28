От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 435 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 4698 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4097 человек.

Для сдерживания распространения COVID-19 власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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