В ЛНР сообщили, чьи дети поехали по путевкам в Крым

Дети из ЛНР будут отдыхать в Крыму три недели. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 27 мая, сто детей из малообеспеченных семей ЛНР отправились на отдых в детский оздоровительный комплекс «Дельфин» в Крыму. Путевки были переданы Главе ЛНР Леониду Пасечнику председателем Госсовета Республики Крым Владимиром Константиновым на торжественном собрании по случаю Дня ЛНР.

- В состав групп, которые будут отдыхать, вошли исключительно дети сотрудников жилищно-коммунального комплекса, - сказала уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко. - Их родители являются представителями рабочих профессий - это слесари, дворники, сантехники и другие представители наших коммунальных служб.

Большинство отправившихся на отдых детей ни разу не были в Крыму, а многие вообще впервые увидят море.

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