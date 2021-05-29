Коронавирусом в ДНР заболели еще 265 жителей

196 пациентов были сняты с учета после того, как прошли курс лечения и пошли на поправку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике врачи зафиксировали 265 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Медики провели 610 исследований и выявили 220 случаев заболевания, а у 45 пациентов диагноз «COVID-19» они установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за это время 196 пациентов были сняты с учета после того, как прошли курс лечения и пошли на поправку, а 22 человека скончались. По результатам проведенных экспресс-тестов медики выяснили, что четыре пациента уже перенесли болезнь раньше.

Кроме того, у 106 больных была обнаружена пневмония, госпитализации подверглись 85 человек.

Таким образом, коронавирус в общей сложности подтвержден у 38 734 жителей ДНР. Из них продолжают лечиться 4 429 пациентов, выздоровели 31 401 человек, умерли от болезни 2 904 жителя.

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