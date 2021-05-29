В ВСУ нашли способ списать израсходованные в Донбассе мины

На обстрелы населенных пунктов ЛНР украинские военные израсходовали 947 мин и больше 2 тысяч снарядов для гранатометов. Фото: штаб «ООС»

Командование 59-ой бригады ВСУ распорядилось подготовить фиктивные документы для списания израсходованных при обстрелах ЛНР мин - прямо накануне приезда на позиции службы ракетно-артиллерийского вооружения, намеревающейся провести сверку учета боеприпасов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Украинские офицеры готовят фиктивную документацию для списания всех израсходованных мин, а также рисуют несоответствующие реальности карты минных полей, - рассказал представитель оборонного ведомства.

По имеющимся разведданным, киевские военные израсходовали на обстрелы ЛНР 947 мин, 2 428 снарядов для гранатометов, а также более 50 тысяч патронов к стрелковому оружию.

- Также в подразделения украинской бригады для установки минных заграждений были выделены более 2 тысяч противопехотных и 3 тысяч противотанковых мин. При этом карты минных полей они составили только на 60 процентов от выделенного ресурса, - сообщил Филипоненко.

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