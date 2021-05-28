СБУ изъяла оружие и боеприпасы из тайников украинских боевиков в Донбассе

СБУ изъяла оружие и боеприпасы из тайников украинских боевиков у Счастья. Фото: штаб ООС

Оружие и боеприпасы сотрудники СБУ изъяли из тайников, оборудованных военнослужащими ВСУ у Счастья. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- С 14 по 25 мая сотрудниками СБУ было найдено два тайника в районе Счастья с оружием и боеприпасами, числящимися за 80-й бригадой, - рассказал он.

Из них было изъято четыре автомата АК-74, восемь гранат РГД-5 и больше двух тысяч патронов.

- Арсенал предназначался для боевиков националистической группировки, целью которых является саботирование режима прекращения огня в Донбассе и дискредитация Минских договоренностей, - отметил Иван Филипоненко.

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