От коронавируса в ЛНР скончались два человека

С начала пандемии умерли 437 пациентов, у которых был диагностирован ковид Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике сообщили новые данные статистики по заболеваемости ковидом. Свежие цифры обнародовали в Министерстве здравоохранения ЛНР.

Там сообщили, что за минувшие сутки в Республике выявили 25 новых носителей этой инфекции.

- Таким образом, всего зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 4 723, - рассказали врачи.

При этом подтверждены еще два летальных случая от болезни.

- С начала пандемии скончались 437 пациентов, у которых был диагностирован ковид, - уточнили в Минздраве.

А вот на поправку пошли 4 115 человек. Они успешно прошли курс лечения и выписались из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус.

Тем временем, из-за сложной противоэпидемической ситуации в Республике запретили работу детских пришкольных лагерей.

- Отменить работу лагерей с дневным пребыванием детей в образовательных учреждениях ЛНР в летний период 2021 года, - сказано в решении Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

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