Опасная засуха: Часть урожая в ЛНР может уничтожить суховей

В этом году в Республике увеличили посевную площадь яровых зерновых и зернобобовых культур на 29 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасный для урожая сельскохозяйственных культур суховей зафиксировали на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщают в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В центральных районах Республики отмечен суховей в период колошения озимой пшеницы, - сказано в сообщении метеослужбы.

Напомним, суховей - это горячий сухой ветер, который приносит с собой устойчивую засуху. Относится к стихийным метеорологическим явлениям и наносит большой вред сельскохозяйственным угодьям. Из-за высокого уровня испарений влаги с земли в растениях нарушается тепловой и водный баланс, что может привести к их засыханию и гибели.

Так, к примеру, в августе 2018 года суховеи одолевали фермерские поля в ЛНР целых 22 дня и повлекли за собой существенное снижение урожайности.

Действие таких горячих ветров может длиться от нескольких суток до нескольких недель.

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