В этом году в ДНР планируют собрать с полей более 250 тысяч тонн пшеницы

Денис Пушилин ознакомился с ходом посевной и оценил состояние озимых зерновых культур. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня Денис Пушилин посетил Старобешевский район, где осмотрел поля государственного предприятия «Заря Агро». Об этом сообщают в пресс-службе Главы Донецкой Народной Республики.

- В ходе инспекции министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко и директор «Заря Агро» Владимир Терехов рассказали руководителю страны про результаты посевной яровых культур, о том, как ведется подкормка растений минеральными удобрениями, а также процесс обработки полей, - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, озвученному на встрече с Главой ДНР, урожай пшеницы в этом году в Республике может составить 254 тысячи тонн при потребности в 216 тысяч. Более точные цифры аграрии смогут сказать только в конце июня.

Кроме того, в Республике планируют засеять подсолнечником около 50 тысяч гектаров земли. Сейчас эта культура занимает порядка 18-19 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Читайте также

В Макеевке на шахте «Холодная балка» заряжают новую лаву

Ее запасы специалисты оценивают более чем в 400 000 тонн угля (подробнее)