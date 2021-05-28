29 мая в Донецке будет небольшая облачность, + 26 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 мая будет небольшая облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Феодора Освященного, который прославился святостью жизни и обильным даром чудотворения. В народе его называли Федор Житник, поскольку 29 мая считался последним сроком для посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, значит погода будет теплой.

По прогнозам синоптиков, 30 мая в Донецке и ДНР ожидается сильный дождь, несколько похолодает.

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