Украинские военные не разрешили швейцарским саперам провести гуманитарное разминирование под Донецком

ВСУ продолжают минировать все не попадя. Фото: штаб ООС

Украинские военные, контролирующие район Авдеевки, не допустили представителей иностранной благотворительной организации в ряд городов и сел для гуманитарного разминирования. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- В зоне ответственности 72-й бригады отмечается работа представителей благотворительной организации «Швейцарский фонд». По полученной информации, у командования 72-й бригады возникла конфликтная ситуация со специалистами фонда, связанная с отказом им в допуске к заминированному участку местности в районе Авдеевки, - рассказал Эдуард Басурин.

Иностранные специалисты также не допущены в район Новоселовки Второй и Верхнеторецкого. Командование сослалость на небезопасность. Однако, согласно договоренностям их руководителя с Киевом, гуманитарному разминированию подлежит вся территория вдоль линии соприкосновения.

Швейцарский фонд по противоминной деятельности работает в Донбассе с 2017 года.

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