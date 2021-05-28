В Донбассе украинские боевики за неделю разместили 19 единиц техники

Украинские боевики за неделю разместили 19 единиц техники в Донбассе. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Противник продолжает сосредотачивать вооружение и военную технику в зоне карательной операции для совершения преступных действий, тем самым намеренно нарушает третий пункт комплекса дополнительных мер по контролю и соблюдению режима прекращения огня. Кроме этого, украинские боевики размещают технику вблизи объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей, - отметил он.

Два БТР выявлены вблизи жилого района в Счастье, одна боевая бронированная машина - в Станице Луганской, четыре БТР - в Передельское и Войтово. В Орехово зафиксированы две ББМ, вблизи Попасной - пять БТР и три ББМ, еще два БТР - вблизи Мирной Долины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донбассе украинские СМИ готовят фейки для обвинения ЛНР в обстрелах

Об этом стало известно разведке Республики (подробнее)