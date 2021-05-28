Глава ДНР возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Макеевке

Денис Пушилин возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Макеевке. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня, 28 мая, Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Макеевке во время митинга по случаю Дня пограничника.

- Пограничники - это особая каста, особое состояние души, много героических поступков и подвигов. Граница - это всегда дополнительный риск даже в мирное время, что говорить сейчас. Увы, не все могут праздновать с нами. Мы чтим память и обязаны помнить тех, кого нет с нами сегодня, но которые внесли свой вклад в становление нашей государственности. Мы обязаны это доносить и рассказывать нашим потомкам, и о них точно будет написано в учебниках, - отметил Денис Пушилин.

Лидер Республики вручил благодарности военнослужащим за мужество и воинскую доблесть, проявленные ими при выполнении интернационального долга. Присутствующие перед оружейным салютом почтили минутой молчания память погибших пограничников.

День пограничника в ДНР отмечают 28 мая одновременно с Россией.

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