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Здоровье28 мая 2021 12:40

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 276 человек

Из них у 49 пациентов диагноз коронавирус в ДНР выявили клинико-эпидемиологически
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 276 человек

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 276 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 276 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 27 мая проведено 688 исследований, из них выявлено 237 случаев заболевания и у 49 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 4382 пациента, выписаны – 31 205 человек, летальных случаев – 2882.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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