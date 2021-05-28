Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 276 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 276 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 27 мая проведено 688 исследований, из них выявлено 237 случаев заболевания и у 49 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от ковида находятся 4382 пациента, выписаны – 31 205 человек, летальных случаев – 2882.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От коронавируса в ЛНР за сутки умер один человек

За все время от коронавируса в ЛНР умерли 435 пациентов (подробнее)