Мэр Донецка Алексей Кулемзин поздравил выпускников школ с окончанием учебного года. Фото: Администрация Донецка

28 мая в школах Донецкой Народной Республики прозвенел последний звонок. Завершился первый учебный год после полного перехода на российские образовательные стандарты.

Выпускники 9-х (13 281 человек) уже сдали экзамены. А выпускники 11-х (9 270 человек) сдали обязательный Единый Республиканский экзамен по русскому языку. До 17 июня им еще предстоит сдать экзамены по предметам по выбору.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин лично поздравил школьников и выпускников школы № 62 и лицея «Интеллект».

- Желаю всем выпускникам нашего города удачно сдать экзамены, поступить в учебные заведения, которые вы для себя определили, и прожить дальнейшую жизнь так, как вам самим этого хочется. Прославляйте свою землю, свою школу и, конечно же, радуйте успехами своих родителей, – сказал градоначальник.

11-й класс в Донецке окончили 3 379 выпускников.

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