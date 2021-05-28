ВСУ четыре раза за сутки обстреляли ДНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по территории Республики 38 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами на донецком направлении оказались поселки Жабуньки и шахты «Трудовская», а также Лозовое и Веселое, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник применял 82- и 120-миллиметровые минометы, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы. И это при том, что сейчас в Донбассе перемирие. Соответствующий документ, принятый сторонами конфликта, запрещает применять любое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Зачем польские военные в Донбассе изучают тактику действий защитников республик?

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП» о втягивании представителей НАТО в вооруженный конфликт (подробнее)