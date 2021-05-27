Эдуард Басурин знает, зачем генеральный секретарь ОБСЕ едет в Донбасс

Хельга Шмид заявила о росте напряженности в Донбассе. Фото: Скриншот видео МИД Украины

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид заявила в Киеве о росте напряженности в Донбассе, а также об увеличении случаев нарушения режима прекращения огня.

После встреч с руководством Украины Шмид намерена пообщаться с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и координатором проектов ОБСЕ в Украине. А в Донбасс политик едет для личной оценки ситуации.

- Генеральному секретарю ОБСЕ была направлена докладная записка от представителей мониторинговой миссии ОБСЕ с фактами о препятствовании работе воздушных средств мониторинга со стороны Украины, — сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В частности, в записке были указаны случаи трех аварийных посадок беспилотников 7, 9, 24 апреля, а также крушения двух БПЛА дальнего радиуса действия Comcopter-S100 вблизи подконтрольной Киеву Константиновки 6 и 17 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке почтили память погибших при первом налете авиации Украины на город

Ровно семь лет назад, 26 мая 2014 года, в результате атаки с воздуха погибли десятки мирных жителей, сотни – получили ранения (подробнее)