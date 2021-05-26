В Донецке почтили память погибших при первом налете авиации Украины на город

26 мая 2014 года Донецкий аэропорт имени Прокофьева и прилегающие районы были атакованы авиацией Украины (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

26 мая 2014 года, на следующий день после президентских выборов в Украине, победителем которых стал Петр Порошенко, над Донецком закружила авиация. Тогда еще никто не мог представить – какая причина этих полетов, и какой отдан приказ пилотам военных самолетов.

Как все начиналось

Авиация пролетала довольно низко, раз за разом, выпуская «воздушные ловушки».

- Тогда мы не знали, что за этим стоит, были смешанные чувства интереса и страха, - вспоминает житель Донецка Михаил. - Еще страшнее было, когда они начинали стрелять. Тогда мы еще не разбирались в военных делах, и думали, что это снаряды. Но оказалось – воздушные ловушки. А через несколько часов по городу все-таки ударили бомбами.

В Донецком аэропорту проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате налета украинских военно-воздушных сил на город - несколько десятков мирных жителей - погибли. Сотни – получили ранения.

- В тот день мы с семьей были в районе рынка на ж/д. Видели самолеты. Мы их снимали на телефоны. Как вдруг, в один момент, все просто оборвалось. Началась бомбежка. Мы бежали со всех ног. Вокруг все запылало. Стояли душераздирающие крики…, - рассказала горожанка Светлана Суханова.

Война стала страшной реальностью

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что этот день навсегда врезался в память каждого жителя Донецка.

- Первые авианалеты. Северо-запад города в огне и дыму. Погибшие и раненые - мирные жители и ополченцы. Война стала страшной реальностью для дончан, - сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что тогда, семь лет назад, вопреки всем обстоятельствам дончане выстояли.

- Сегодня мы продолжаем жить, защищать и строить нашу страну. Нас не победить и не сломить, - подчеркнул Пушилин.

В Донецком аэропорту проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Дали гудок ровно в 11 часов

Спустя семь лет, в память об этом трагическом событии, в Донецке провели автопробег. Ровно в 11.00, именно в этот час украинская авиация нанесла первые удары по городу, участники акции дали гудок.

- Сегодня в одиннадцать часов по всей Республике проходила акция. Водителям любых транспортных средств было предложено ровно в 11.00 дать гудок в память о погибших 26 мая 2014 в районе Донецкого аэропорта, - рассказывает один из организаторов пробега, член мотодвижения «Дороги памяти», депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов.

Депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Автопробег Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Автопробег стартовал от парковки театра оперы и балета. Колонна двинулась в сторону взорванного в январе 15-го года Путиловского моста, что на Киевском проспекте.

Далее участникам пробега предстоял очень нелегкий путь, который проходил прямо через разрушенный до основания мост. Держаться приходилось за все, что попадалось под руку: куски арматуры, остатки бетонных креплений и деревянные помосты - единственный выход, чтобы не сорваться в пропасть.

Участникам пробега предстоял очень нелегкий путь, который проходил прямо через разрушенный до основания мост Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Участникам пробега предстоял очень нелегкий путь, который проходил прямо через разрушенный до основания мост Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Почтили память погибших

После того, как участники преодолели все препятствия, начался траурный митинг возле креста, посвященного погибшим ополченцам первой волны.

- Я узнал об этой акции в интернете, правда, сначала не понял, что это будет именно автопробег, но когда приехал на место с удовольствием принял участие. Для меня лично это очень важная дата - точка невозврата, - сказал участник акции Андрей.

Вечная память погибшим защитникам аэропорта Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Участникам первого боя за Донецкий аэропорт Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Возложение цветов прошло и к мемориалу погибшим жителям Куйбышевского района Донецка и села Веселое.

- В мае 2014 года против дончан, стремившихся отстоять свои элементарные человеческие интересы, правительством Украины было принято решение задействовать военную авиацию, - говорит глава Куйбышевского района Иван Адамец. - В этот день было положено начало отсчета нового времени в жизни города. Дончане не представляли и в страшном сне, что такое может с ними произойти. Что им придется противостоять в гражданской войне армии, возглавляемой «зигующими» негодяями.

Возложение цветов прошло и к мемориалу погибшим жителям Куйбышевского района Донецка и села Веселое Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Возложение цветов прошло и к мемориалу погибшим жителям Куйбышевского района Донецка и села Веселое Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Самое долгое сражение

26 мая 2014 года Донецкий аэропорт имени Прокофьева и прилегающие районы были атакованы авиацией Украины. На следующий день Национальная гвардия незалежной контролировала почти все объекты воздушной гавани.

С этого дня начались регулярные обстрелы Донецка и активные боевые действия.

В Донецком аэропорту проходило самое протяженное сражение войны в Донбассе – длилось оно 242 дня. Можно сказать, что в этом месте решалась судьба Донецка, ведь прорвавшись - украинская армия могла бесчинствовать в центре города. К счастью – это не случилось. Ополченцы не позволили.

Полностью выбить украинские вооруженные формирования из аэропорта удалось в январе 2015 года.

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