Куда улетел последний самолет из донецкого аэропорта

Утром 26 мая 2014 года из донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева вылетел регулярный рейс №504 – Донецк-Киев. Этот пассажирский самолет оказался последним, который взял разгон по взлетной полосе и взмыл в воздух, тогда еще мирного города.

В семь часов утра должен был быть еще один рейс, но по команде начальника гавани – людей стали эвакуировать. Вылет был отменен.

Спустя пару часов над Донецком стали кружить украинские вертолеты и самолеты. Многие жители записывали на видео пролетающих стальных птиц – они еще не догадывались, что этот день будет ознаменован началом войны в городе миллионов роз.

Донецкий аэропорт превратился в руины. Фото: mashable.com

- До этого я никогда не видел в деле боевых самолетов. Но в тот день, 26 мая, они летали настолько низко, что становилось страшно, - рассказывает житель Донецка Михаил. - Еще страшнее было, когда они начинали стрелять. Тогда мы еще не разбирались в военных делах, и думали, что это снаряды. Но оказалось – воздушные ловушки. А через несколько часов по городу все-таки ударили бомбами.

Бои за донецкий аэропорт шли больше годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий аэропорт пылал. Не стихали звуки стрельбы. Пролилась первая кровь. Авиационные ракеты попадали в район железнодорожного вокзала.

- На ж/д вокзале, прямо на площади у него, падали замертво люди, кричали раненые, им помогали, тащили, укрывали… Вокруг кричали и плакали. И не прятались. Всё это налетело как смерч, за мгновения, - делится воспоминаниями жительница города Светлана Саф. - А ночью, сквозь открытые окна, заходил в дом удушливый смрад гари. И только уже утром мы узнаем, что выгорел целым крылом наш ледовый дворец «Дружба». Вот так в Донецк пришла война. Я не забуду этого.

Донецкий аэропорт превратился в руиныФото: Александр КОЦ

В тот день начался первый этап боев за аэропорт. 27 мая стрельба затихла. Но уже 28 сентября 2014 года сражения возобновились. Ожесточенная война на этой территории длилась почти полтора года. 21 января 2015 года воздушная гавань перешла под контроль сил Донецкой Народной Республики.

Донецкий аэропорт превратился в руины. Не смотря на опасность - жители приходят на субботники в Иверский монастырьФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Донецкий аэропорт был реконструирован к футбольному чемпионату Евро-2012. Для этого была построена новая взлетная полоса с пропускной способностью 3100 человек в час. На капитальное строительство было потрачено 875 миллионов долларов США.

После европейского первенства из донецкой гавани летали рейсы в Киев, Москву, турецкие курорты и в Мюнхен. В 2013 году через донецкий аэропорт прошли 1 миллион 100 тысяч пассажиров.