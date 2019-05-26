26 мая - день, когда в Донецке закончился мир

Сегодня пять лет с начала боевых действий в Донецке. 26 мая 2014 года, на следующий день после выборов в Украине, которые прошли 25 мая и на которых победил известный всем "президент мыру" Порошенко, в Донецк прилетели военные самолеты и стали расстреливать людей.

Война началась гораздо раньше. Уже был майдан, 2 мая – Одесса, 9 мая – Мариуполь. Был Славянск. Все события транслировались в прямом эфире, но в реальность происходящего верилось с трудом. Увы, и правда бывает такова, что в нее не веришь, хотя знаешь – да, это правда. В разгар боевых действий в Славянске через соцсети познакомилась с многодетной семьей. Мама Ксения каждый день рассказывала что там происходит. Рассказала, как в дом влетел снаряд, как еле успели спрятаться в подвале. Как сверху обрушились два этажа, как все думали, что конец, но слава богу, решетку на вентиляционном окошке выбило взрывной волной и все смогли выбраться. Как шли по трассе в пижамах и тапках. Ты слушаешь и одновременно веришь и не веришь. Наверное, это какая-то охранная функция организма. Согласитесь, трудно (если не невозможно) поверить в то, что настоящими боевыми в тебя стреляют практически родственники? На худой конец земляки. Вот сознание и отрицает очевидное до последнего. Нужно какое-то время, чтобы мозг принял то, что видят глаза.

Что видели своими глазами и не верили в происходящее дончане в этот день пять лет назад.

Кому-то, например, картинку «что будет» показали заранее

Ирина Г.: Я знала, что будет война, я ее увидела еще в январе, посреди мирной заснеженной улицы в солнечный день - дым, обгоревший троллейбус, гул снарядов. Вот хотите верьте, хотите нет, надо мной еще подружки смеялись, к которым я тогда шла на встречу. Вышла из троллейбуса на Гурова, шла мимо Донбасс-палац на бульвар, солнышко, снег искрится. А у меня перед глазами - дым, все серое, троллейбус горит, здания разрушены. Ни до, ни после таким не страдала. Захожу в кафе «Три толстяка» - ностальгическое для нас место. . Мы давно не виделись, они такие радостные, а я ни здрасьте, ни обнимашек, с двери – «будет война». Не дадут соврать, они помнят как я больше всего боялась ковровых бомбардировок еще в начале весны 14 года. Но когда этот момент самих обстрелов наступил, все равно уговаривала себя, что это не оно, мне кажется, они просто летают(

Фото: mistovechirne.in.ua

Не верь глазам своим

Ирина П.: Я верила во взорвавшийся кондиционер. Муж надо мной смеялся. Пока не увидела женщину с оторванными ногами. Местная патриотка сказала, что нечего было лазить где не надо. Потом пять лет - "сами виноваты"

Ольга Б.: Помню... В офисе ничего не слышно, а вышла на перерыв - мерзкий гул, и все люди в небо стоят и смотрят. Вернулась, а у нас народ работает, как ни в чем не бывало, говорю “там что-то такое страшное происходит”. «Страшное» началось спустя полчаса, и совсем не верилось, что еще утром мы ехали в город мимо аэропорта и через Путиловский мост.

Елена Д.: Помню «не может быть, что они делают?!!!» А через некоторое время из аэропорта прилетело в дом, где живут родители и где я выросла. Узнала случайно из соцсетей - родители ничего не рассказали мне, чтоб я не переживала. Помню отчаяние и опять ощущение нереальности: как свои могут стрелять в своих?!!! В своих граждан, в украинских?!!! Помню, как я плакала и просила подружку (у неё были знакомые журналисты в Европе) придать огласке то, что происходит у нас, чтоб весь мир узнал.

Елена Л.: 26 мая мы должны были улетать в Тель-Авив. Утром два борта улетели, а мы не могли понять, что происходит! Уже Сообщения о бомбёжках, а наш рейс ещё 2 дня откладывали. Улетали уже из Киева, до Киева - поездом. Проводница рассказывала, как в тот день с вертолёта их с пассажирами очередями поливали. Я помню этот ужас в ее глазах.

Максим Ч.: Помню, как загонял в подвал сабаколюбивую девочку, которая кричала "Без собаи не аойду!» и таки не пошла. Потом из стены, что над тем подвалом, где мы стояли осколок с ладонь величиной вытащили. Я тогда втык получил от командира... Очень уважительный втык.

Светлана Чуйкова: А я помню,как захожу на работу и рассматриваю стены,перекрытия ,собрала людей и говорила куда ложиться в случае бомбёжки. Бомбоубежище -далековато бежать. Помню первые мины брошенные с самолёта,этот звук,но тогда я еще даже не боялась,бояться стала потом. Помню,как в августе 14,когда пила кофе на заправке,в меня стрелял снайпер,не знаю пугал или прицеливался,быстро вскочили в машину и уехали. Много есть воспоминаний о том времени.

Наташа Т.: Я работала на другом конце города в супермаркете, но наши водители, которые мотались по всему городу, приезжали с белыми лицами и рассказывали этот ужас. Казалось, что после Одессы ничего страшнее быть не может. Оказалось, что оч даже может. Появилось ощущение, что в воздухе пропал весь кислород. Мир тогда рухнул окончательно.

Самый страшный звук с тех пор – гул самолетов

Юлия С.: Как сушки или миги (не разбираюсь) прям над головой над центром города..Да, дрожь по телу даже спустя 5 лет. У меня брат - военный в РФ, летал на мигах. Я ему когда рассказала, видела в его глазах такую ненависть, не передать. Он-то еще лучше понимал масштаб. Вот его те глаза передо мною до сих пор.

Оксана Л.: До сих пор помню гул самолёта, пролетающего над домом. Первая и дурацкая мысль была: "почему они глушители на них не ставят?". Не верилось первые несколько дней в происходящее, очень хотелось думать, что это сон, что я проснусь, и ничего подобного не будет. Потом появился страх спать по ночам потому что сильные обстрелы начинались в шесть вечера и заканчивались в четыре-шесть утра, как по расписанию. Сильнейший панический страх о семье: дочери, маме, сестре, которые живут не далеко, но не добежишь, не успеешь... И злость на не верящих в происходящее у нас тех, кто по ту сторону войны.

Наталия Л.: Такое не забудешь. Начинался день обычно: взрослые на работе, дети в школе. Офис на 11-м этаже, горизонт виден, истребители, выстрелы. Шок...

Помню, как бежала в школу за ребенком, а эти твари над центром развороты делали. Страшнее всего на улице было, боялась, что не смогу защитить ребенка.

Звук двигателей самолетов ненавижу теперь

Яна С.: Помню, вышли на перекур с коллегой, стоим, солнышко светит, а над нами самолет летит. Первое, что удивило – низко. Через пару минут понимаю, что кругами летает. Я знаю этот район: никогда так низко, близко здесь самолеты не пролетали. Стою и ничего в голову в качестве ответа не приходит. Потом узнали новости. До сих пор это небо и самолеты перед глазами. Это уже был не мир, не мирное небо, но мы не знали, а потом не верили в происходящее.

Быстрые проводы без слез

Яна С.: Помню, свекровь в Харьков с жд вокзала провожали. По сути последние поезда. Стоим на перроне, стараемся ее успокоить, улыбаемся. А вокруг нас куча народу. Лето, а в руках у людей и вокруг не отпускные чемоданы, а узелки, пакетики, вязанки с вещами, скарбом. Растерянность и страх в глазах. Море инвалидов, которых где грузчики на тележках к вагонам везут, где родственники на покрывалах несут. Людей море. Поезда отходят и у оставшихся как облегчение, так и растерянность на лице. Ушли на остановку ждать маршрутку. Тогда там я видела последний свой самолет. Стоим и стараемся в небо не смотреть. В голове "скорее бы маршрутка!....только бы не началось!

Евгения К.: Про "не верили" и "да всё быстро закончится, ДЕТЯМ ЖЕ В ШКОЛУ" писать не буду. Уезжали в июне, доставали билеты на поезд "по блату", там очередь таких блатных оказалась человек в 100, впервые после 90-х я увидела такое количество мужчин с золотой цепью на шее толщиной в палец. И все просили "Хоть куда-нибудь, и побыстрее, очень мало кто называл конкретный пункт назначения. Брали в ветклинике справку для собаки, врач сказал "Спасибо" и оформил всё мгновенно, пожелал удачи - я вообще не поняла, тогда еще мирными мозгами, потом дошло, через время. Многие уезжая приносили своих животных на усыпление, или просто бросали. Пришла в школу к директору за документами дочки - Михаил Николаевич, на всякий случай, просто чтобы было, ну мало ли. А Михаил Николаевич сказал - очень жалко, но очень правильно. Если вдруг, если какое-то чудо - возвращайтесь, мы вас ждем. Я сделала удивленные глаза - какое чудо? какое "вдруг"? просто взяли выписку оценок, из школы же никуда не уходим, с чего бы это? - и взялась за ручку двери, а он сказал: "Подождите". И вызвал школьную медсестру, и она нам выписала все-все прививки, и штампы поставила, и директор лично мне всё это вручил и вышел со мной на крыльцо и сказал: "А я Полину запомню".

Алиса М.: В происходящее не верилось, даже когда из Славянска пришла ужасная новость – убили форумчанку с крохи.дн. Был такой местный ресурс. То есть вчера девушка с ником Тинь Тинь общалась со всеми, а сегодня ее нет? У человека есть такое состояние, где замедляется время, немеют пальцы, кровь отходит от лица. В таком состоянии четко понимаешь, что все мы вымышленные персонажи в этой жизни, и эта новость тоже придуманная. Но именно оно и возвращает в реальность. Из этого состояния выходишь прямиком в осознанный ужас. Помните эту самую распространенную фразу весной 2014 – Донецк бомбить не будут? Вот ее говорили те, которые еще не прошли через это состояние. А теперь мы все в нем и привыкли.