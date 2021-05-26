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Политика26 мая 2021 19:52

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против ВСУ после гибели мирного жителя в Донецке

Трагедия произошла вечером 24 мая. От пулевого ранения погиб житель Петровского района
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Трагедия произошла вечером 24 мая. От пулевого ранения погиб житель Петровского района. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Трагедия произошла вечером 24 мая. От пулевого ранения погиб житель Петровского района. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело на Вооруженные силы Украины по фактам гибели мирного жителя в поселке шахты «Трудовская», что находится в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

— Дело расследуется по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), — говорится в сообщении.

Санкции данной статьи предполагают лишение свободы на срок до двадцати лет.

Напомним, что трагедия произошла вечером 24 мая. 65-летний житель Петровского района получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого в последствии скончался. Известно, что ранения мужчина получил в ходе прицельного огня из стрелкового вооружения ВСУ.

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