«Нас не победить и не сломить»: В Донецке почтили память о жертвах первого авианалета ВСУ

Жители ДНР возложили цветы к мемориалу погибшим жителям Куйбышевского района Донецка и села Веселое. Фото: мэр Донецка Алексей Кулемзин

Жители Донецкой Народной Республики сегодня, 26 мая, почтили память о жертвах первого авианалета ВСУ на Донецк. К мемориалу в Куйбышевском районе города пришли сотни людей, чтобы возложить цветы.

— Этот день навсегда врезался в память каждого жителя Донецка. Первые авианалеты. Северо-запад города в огне и дыму. Погибшие и раненые — мирные жители и ополченцы. Война стала страшной реальностью для дончан. Тогда, семь лет назад, вопреки всем обстоятельствам мы выстояли. Сегодня мы продолжаем жить, защищать и строить нашу страну. Нас не победить и не сломить, — говорится в сообщении Главы ДНР Дениса Пушилина.

26 мая – это одна из самых трагических дат в современной истории Донбасса. Именно в этот день семь лет назад началась война. Вооруженные силы Украины совершили первые авианалеты на Донецк.

Противник атаковал с боевых вертолетов и истребителей. Основной удар пришелся по Куйбышевскому району города и селу Веселое. В тот день погибли были несколько десятков человек, в том числе ополченцы, сотрудники донецкого аэропорта имени С.С. Прокофьева и мирные жители.

На следующий день Нацгвардия Украины взяла под контроль терминалы аэропорта. Освободить территорию силам ДНР удалось только в январе 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26 мая в Донбассе началась война - день, навсегда изменивший жизнь

Для жителей республик это одна из самых трагических дат - как и 22 июня (подробнее)