В ДНР вынесли приговор бывшему ополченцу за шпионаж в пользу Украины

Шпион собирал данные о расположении военных и техники в Республике (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Верховный суд Донецкой Народной Республики признал виновным бывшего ополченца за шпионаж в пользу Украины. Мужчина приговорен к дести годам лишения свободы,с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ДНР.

- Бывший ополченец Олег Дмитренко с июня по июль 2014 года проходил службу в рядах ополчения, - рассказывают в МГБ Республики. - После увольнения начал систематически выезжать на Украину за пенсией, а в марте 2017-го был задержан представителями украинских силовых структур.

Дмитренко дал добровольное согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Его целью был сбор информации о местах расположения ВС ДНР, а также о количестве военной техники.

- Разглашение этих данных могло нанести ущерб безопасности Республики, -подчеркнули в ведомстве. - Сотрудники министерства госбезопасности задержали Дмитренко в марте 2019 года.

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