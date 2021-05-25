«Ехали в составе ЮНИСЕФ»: В ДНР заявили о попытке въезда в Республику иностранцев, ранее состоявших в запрещенных организациях

В проезде на территорию Республики отказано двум иностранным гражданам (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике заявили о пресечении попытки въезда на территорию государства иностранцев в составе миссии ЮНИСЕФ, ранее состоящих в запрещенных в Российской Федерации и других странах организациях.

- К сожалению, в течение нескольких лет деятельности комитета периодически приходится сталкиваться со случаями, когда в состав международных гуманитарных миссий, планирующих въехать на территорию ДНР для осуществления гуманитарной деятельности, заявляются граждане иностранных государств, которые являются или являлись сотрудниками запрещенных на территории Республик организаций. Вчера, 24 мая, была пресечена попытка проникновения таких граждан на территорию Республики в составе ЮНИСЕФ, - заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Глава МИД Республики рассказала, что этих людей удалось выявить благодаря министерствам государственной безопасности ДНР и ЛНР.

- Во въезде на территорию Республики отказано двум иностранным гражданам, - сказала Никонорова.

Один из этих иностранцев, по словам министра иностранных дел Республики, ранее был сотрудником организации, запрещенной на территории Российской Федерации и других стран. Второй - несколько лет работал на руководящей должности в международном благотворительном фонде, весь состав которого был выдворен за пределы ЛНР после предъявления обвинения в шпионаже.

- Власти Республики будут и дальше противодействовать попыткам проникновения под прикрытием международных организаций на территорию Республики лиц, преследующих незаконные цели или ассоциированных с запрещенными организациями, - отметила Наталья Никонорова.

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