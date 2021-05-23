Рискнуть по полной! В конце мая в Донецке появится первый экстрим - парк

Первый в Донецке экстрим - парк начали строить в феврале. ФОТО: ДАН

Для любителей почувствовать прилив адреналина 29 мая станет настоящим праздником. Наконец – то у нас появится экстрим – парк.

Он будет находится в районе «Второго питьевого пруда» в урочище «Флора» - всего в 11 километрах от центра города.

- Будет скалодром, соляные комнаты, фудкорты, десятки экстремальных аттракционов, спортплощадки, вейкбординг (экстремальное катание на доске за катером или за специальным краном), все для отдыха на воде. Строить начали в феврале, - рассказали «КП» строители. – Это будет первый экстрим – парк в Республике.

Власти подготовили и особый сюрприз.

- Эта зона будет свободна от алкоголя – заботимся о безопасности отдыхающих, - рассказал зам.главы Кировской райадминистрации Светлана Гаврильчина.

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