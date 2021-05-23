В Донецке в ботаническом саду зацвела большая коллекция сирени

Сирень «Красавица Москвы» известного русского селекционера Леонида Колесникова никого не оставляет равнодушной. Розовые бутоны распускаются махровыми белоснежными гроздями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сирень в Донецком ботаническом саду притягивает как магнитом. В этом году она расцвела на неделю позже, чем обычно. Зато - на редкость ярко.

ПОМОГАЕТ ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ

- Больше пятиста кустов сто сорока сортов – есть на что посмотреть и аромат очень приятный, - рассказывает «КП» дончанка Светлана Охременко, мама ученицы первого класса гимназии № 6 Анастасии.

В Донецке зацвела большая коллекция сирени. Фото: Донецкий ботсад

Учителя вместе с родителями привезли в один из самых крупных в Европе сирингариев всех первоклашек гимназии.

- Пока наши дети с экскурсоводом познают мир, мы среди красоты и умиротворяющего благоухания отдыхаем, - говорит Светлана, удобно расположившись с подругами на коврике в тени кустов сирени. – Обычно я вместе с супругом и дочерью выходные провожу на даче под аэропортом, так там не расслабишься - стреляют. Бывает, украинская канонада доносится и до центра, где мы живем.

Сирень «Красавица Москвы» известного русского селекционера Леонида Колесникова никого не оставляет равнодушной. Розовые бутоны распускаются махровыми белоснежными гроздями Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

САМАЯ ДЛИННАЯ В ЕВРОПЕ СИРЕНЕВАЯ АЛЛЕЯ

Какой только сирени здесь нет – белая, фиолетовая, бордовая, голубая, лиловая, розовая, красная и даже цвета шампань. Основу коллекции ботанического сада составляют шестьдесят сортов французской селекции, созданные фирмой Лемуан, и двадцать три сорта замечательного русского селекционера Леонида Колесникова. Будучи любителем, в свободное от работы время на своей даче на окраине Москвы Леонид Алексеевич вывел больше сортов сирени, чем фирма Лемуан за 90 лет своей деятельности. За свой труд он был удостоен награды от Международного общества сирени – «Золотой ветви сирени». В уникальной коллекции есть также сорта селекционеров Белоруссии, Украины, Германии, Голландии, США и Канады.

Между кустов сирени прыгают белки, почти не обращая внимания на посетителей. Притягивает взгляд белая махровая сирень с розовыми бутонами.

- Это «Красавица Москвы», - говорит научный сотрудник лаборатории дендрологии, куратор коллекции сирени Елена Виноградова. - Президент Международного общества сирени Колин Чепмэн говорил: «Если в раю есть сирень, то это, я думаю, «Красавица Москвы».

Елена Виноградова куратор сирингария с 2016 года. В саду кусты имеют, в основном, свою естественную форму – подрезают их осторожно, чтобы сирень цвела каждый год Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Останавливаемся возле куста с ярко пурпурными шапками.

- У нас в Фейсбуке интересовались сиренью «Огни Донбасса». Вот она, - куратор коллекции сирени показывает гроздь цветков. - Авторы сорта из Киевского ботанического сада имени Гришко рассмотрели в белых кончиках лепестков свечение коногонок шахтеров, поэтому так и назвали.

Сад сирени плавно перетекает в почти километровую сиреневую аллею. Такой нет нигде в Европе. Здесь есть необычные сорта: красная сирень немецкой селекции и выведенная во Франции махровая розово-лиловая.

ПУСКАЮТ ДАЖЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Первоклашки удивились увидеть журналиста с фотоаппаратом среди такой красоты в пятницу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Посмотреть на цветущую сирень приходят семьями, пускают с маленькими детьми в колясках и даже на велосипедах. Погулять по сирингарию и другим участкам парковой зоны можно как самостоятельно, так и с экскурсоводом (экскурсии для групп - по предварительной записи).

Поздние сорта сирени здесь будут цвести и в июне. Вход в ботанический сад стоит символических денег. 50 рублей с человека. 20 – для льготников. Детей дошкольного возраста пропускают с родителями бесплатно. Столичный ботанический сад открыт для прогулок каждый день с 10 до 19 часов.

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Сейчас коллекционный фонд лучшей экологической локации города насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это показательное проявление русофобии!» Омбудсмен ДНР Дарья Морозова дала оценку законопроекту Зеленского

Президент незалежной предложил Верховной Раде принять в неотложном порядке закон «О коренных народах Украины» (подробнее)