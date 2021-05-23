В Донбассе украинские солдаты пожаловались на поборы комбатов

Украинские солдаты пожаловались на поборы комбатов. Фото: штаб ООС

В Донбассе комиссия оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» прибыла в один из батальонов ВСУ для проверки жалоб солдат о поборах со стороны командиров. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- 20 мая от военнослужащих 3-го батальона 14-й бригады ВСУ на горячую линию минобороны Украины стали поступать звонки с жалобой на денежные поборы, организованные командиром батальона майором Гудалем. Для проведения разбирательств в бригаду направлена комплексная комиссия штаба ОТГ «Север», - сообщил Яков Осадчий.

Прибытие комиссии связано с публикацией на личной странице одного из военнослужащих в Facebook поста с описанием схемы поборов, организованных Гудалем.

Ранее офицер пресс-службы Народной милиции Иван Филипоненко сообщал, что командир 11-го батальона 59-й бригады ВСУ организовал поборы с подчиненных за представление их к наградам.

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