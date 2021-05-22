Трое мирных жителей ЛНР подорвались на украинской мине

Подобными минами ВСУ дистанционно минируют берег Северского Донца. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Трое мирных жителей получили ранения при подрыве на взрывном устройстве на берегу Северского Донца в районе поселка Славяносербск. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным способом с противоположенного берега реки с позиций 14-й бригады ВСУ, - сказал он.

Пострадавшие госпитализированы в отделение интенсивной терапии Луганской республиканской клинической больницы, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Командование Народной милиции в очередной раз обращается ко всем гражданам: при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь и не прикасайтесь к ним. В НМ ЛНР напомнили, что ВСУ дистанционно минируют берег Северского Донца в районах Славяносербска и расположенного у Станицы Луганской села Николаевка.

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