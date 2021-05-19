В Северодонецке на боеприпасе ВСУ подорвалась 9-летняя девочка

ЧП произошло в черте городе, по улице Энергетиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Северодонецке 9-летняя девочка подорвалась на взрывоопасном предмете, полученном местными подростками от военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По имеющимся у нас данным, вчера на одной из детских площадок по улице Энергетиков прогремел взрыв. В ходе предварительного опроса было установлено, что пострадавшая девочка нашла в кустах неизвестный предмет, который впоследствии взорвался, - рассказал представитель оборонного ведомства.

Пресс-офицер уточнил, что, по полученным сведениям, взрывоопасный предмет около детской площадки спрятали трое подростков возрастом 16 и 17 лет.

- С их слов, подростки регулярно выменивали на алкоголь и табачные изделия боеприпасы у военных, которые пребывают на лечении в военном госпитале Северодонецка, - добавил Филипоненко.

Как сообщается, девочку госпитализировали в больницу с рассечением брови. Расследование происшествия продолжается.

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