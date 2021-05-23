В ДНР за сутки у 95 человек выявили пневмонии. Фото: Андрей Рыбалка

В ДНР за сутки у 95 человек выявили пневмонии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Это на 47 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 70. Всего на лечении 1813 пациентов с пневмониями, из них 731 - на кислородной поддержке (плюс 31 за сутки), - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 4003 пациента, выписаны - 30 527 человек, умерли - 2787.

В связи с ростом заболеваемости, медики настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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