Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 мая 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 30 527 человек

За сутки в Республике у 95 пациентов выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 37 317 человек.

- За 22 мая проведено 477 исследований, из них выявлено 175 случаев заболевания и у 41 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщает Министерство здравоохранения ДНР.

По данным ведомства, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 4003 пациента, выписаны - 30 527 человек, умерли - 2787.

За сутки в Республике выявлено 95 случаев пневмоний.

- Это на 47 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 70. Всего на лечении 1813 пациентов с пневмониями, из них 731 - на кислородной поддержке (плюс 31 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных пять исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено два пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1683 пациента, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 23 мая 167 360 793 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 572 500 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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