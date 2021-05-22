В Донецке вечером 22 мая приостановят движение трамваев по маршруту №1

Работы по ремонту трамвайного пути будут вестись на участке от проспекта Мира до проспекта Титова Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Движение трамваев маршрута №1, соединяющего Донецкий металлургический завод (ДМЗ) и железнодорожный вокзал, будет приостановлено с 22 по 23 мая. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- С 21:00 22 мая до 6:00 23 мая будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 1 в связи с проведением сотрудниками коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» работ по ремонту трамвайного пути на участке от проспекта Мира до проспекта Титова, – заявил Кулемзин.

Отметим, что ремонт в выходные дни на этом участке проводят уже не первую неделю. В целом трамвайные пути в столице, как и парк вагонов, изношены. Периодически сходят с рельс трамваи разных маршрутов. Или ломаются сами вагоны. А трамвайный маршрут №1 – старейший в городе. Он открылся 15 июня 1928 года. Его протяженность — свыше 11 км.

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