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Общество22 мая 2021 13:45

В Донецке вечером 22 мая приостановят движение трамваев по маршруту №1

Будет производиться ремонт на одном из участков трамвайного пути
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работы по ремонту трамвайного пути будут вестись на участке от проспекта Мира до проспекта Титова

Работы по ремонту трамвайного пути будут вестись на участке от проспекта Мира до проспекта Титова

Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Движение трамваев маршрута №1, соединяющего Донецкий металлургический завод (ДМЗ) и железнодорожный вокзал, будет приостановлено с 22 по 23 мая. Об этом сообщил глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- С 21:00 22 мая до 6:00 23 мая будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 1 в связи с проведением сотрудниками коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» работ по ремонту трамвайного пути на участке от проспекта Мира до проспекта Титова, – заявил Кулемзин.

Отметим, что ремонт в выходные дни на этом участке проводят уже не первую неделю. В целом трамвайные пути в столице, как и парк вагонов, изношены. Периодически сходят с рельс трамваи разных маршрутов. Или ломаются сами вагоны. А трамвайный маршрут №1 – старейший в городе. Он открылся 15 июня 1928 года. Его протяженность — свыше 11 км.

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