Два крупных вуза России и ДНР подписали договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве подписали и.о. ректора МГРИ В. Куликов и ректор ДонНТУ А. Аноприенко. Фото: пресс-служба ДонНТУ

Донецкий технический университет (ДонНТУ) и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ) подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого вуза.

— Заключение договора состоялось в Москве в ходе совещания руководства вузов, которое прошло в МГРИ. Руководители обсудили вопросы взаимодействия в области подготовки высококвалифицированных кадров, — говорится в сообщении.

Предполагается, что вузы будут проводить обмен студентами, сотрудничать в подготовке научно-педагогических кадров и повышать их квалификацию, а также разрабатывать и внедрять новые методики обучения.

Также в этом договоре идет речь о совместной организации международных конференций, семинаров, симпозиумов для обмена информацией о перспективах научных направлений. Представители университетов уверены, что это только поможет углублению, расширению и укреплению международного сотрудничества.

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