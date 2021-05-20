В прифронтовом Октябрьском завершается восстановление двух многоквартирных домов

Глава Минстроя ДНР (на фото слева) посетил микрорайон Октябрьский. Фото: Минстрой ДНР

На проспекте Кремлевский микрорайона Октябрьский, что на окраине Донецка, завершаются восстановительные работы двух поврежденных в ходе украинских обстрелов многоквартирных домов.

- Несмотря на близкое расположение к линии разграничения и периодические обстрелы, люди стараются жить здесь обычной жизнью. Сейчас работы находятся в завершающей стадии, - сказал министр строительства и ЖКХ Республики Сергей Наумец.

Отмечается, что оба дома были включены в списки восстановления в 2017 году. Но из-за отсутствия финансирования работы не были выполнены в полном объеме.

- И лишь благодаря утвержденной в прошлом году Главой Республики и Правительством программе восстановления и развития стало возможным выполнить здесь ремонт, - рассказал глава Минстроя ДНР.

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