Должны ли жители ДНР с гражданством РФ сдавать тесты на коронавирус при въезде в Россию?

Роспотребнадзор дал свои разъяснения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Чтобы выяснить необходимость сдавать тесты на COVID-19 при въезде из ДНР в РФ, депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова сделала запрос в Роспотребнадзор РФ.

Известно, что в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» всем гражданам РФ, прибывающим на территорию России нужно пройти тест ПЦР на COVID-19 дважды: первый раз не позднее 3 дней по прибытию, второй до 5 календарных дней со дня въезда, и результаты внести в специальную форму на сайте Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Относительно граждан РФ, постоянно проживающих в ДНР, Роспотребнадзор дал депутату следующие разъяснения:

«Граждане РФ, постоянно проживающие в ДНР, при въезде в РФ с краткосрочным визитом (до трех дней) и не следующие в другие субъекты Российской Федерации, могут не сдавать тесты ПЦР на COVID- 19 и не соблюдать самоизоляцию.

Если же планируется нахождение в РФ более трех дней, то сдача тестов и самоизоляция до получения их результатов являются обязательными для граждан РФ-ДНР.

Тесты ПЦР на COVID-19 необходимо сдавать вне зависимости от того, есть ли у вас прививка от COVID-19 или нет».

- Таким образом, если вы едете получать паспорт РФ, оформлять СНИЛС и другие документы, планируете быть в РФ не более трёх дней и не планируете выезжать за пределы Ростовской области, то тесты на коронавирус вам можно не сдавать, - разъяснила депутат. - В противном случае, согласно разъяснений, нужно сдавать два теста ПЦР.

Также депутат подчеркнула, что это официальная информация.

- Что же касается фактической ситуации, то на текущий момент на границе ДНР-РФ пока без изменений. За время действия Постановления ко мне не поступало информации о требовании от граждан РФ-ДНР предъявления результатов теста на коронавирус или штрафа за их отсутствие, - добавила она.

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