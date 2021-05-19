Оттачивают навыки стрельбы и вождения: на военных полигонах в ДНР проходят усиленные тренировки

Полученные результаты позволяют говорить о полной готовности военнослужащих к любому развитию событий в зоне конфликта. Фото: сайт Управления НМ ДНР

На полигонах Донецкой Народной Республики проходят усиленные тренировки. В условиях нарастающей агрессии со стороны Украины бойцы постоянно совершенствуют свои навыки по защите рубежей Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В рамках плановых занятий на полигонах военнослужащие отрабатывают умения в вождении техники, стрельбе, а также варианты действий подразделений Народной милиции в условиях оборонительной тактики, - рассказали в силовом ведомстве.

Уточняется, что такие тренировки повышают навыки обращения военных с техникой и оружием. Соответственно, позволяют эффективно реагировать на возможные действия противника в бою.

Напомним, в Донецкой Народной Республике инициировали проверку работы всех ведомств на случай внешних угроз.

- Принимая во внимание имеющиеся факты и разведданные, считаю целесообразным провести с 17 по 22 мая очередную проверку эффективности совместных действий МВД, МГБ, МЧС, министерства здравоохранения и министерства транспорта на случай возможных внешних угроз со стороны Украины, - заявил Глава Республики Денис Пушилин.

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