В Донецке задержали мужчину, хранившего у себя дома взрывчатку

Теперь злоумышленник предстанет перед судом Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Донецка сотрудники уголовного розыска Куйбышевского райотдела полиции обнаружили и изъяли дома взрывчатку. Как сообщается, мужчина хранил у себя тротил. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Сотрудники Донецкого городского управления МВД ДНР обнаружили и изъяли у гражданина взрывчатое вещество на основе тротила общей массой более 400 граммов, - рассказали в силовом ведомстве Республики.

Уточняется, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК ДНР. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет с уплатой штрафа в размере до 80 000 рублей.

Такой же срок может получить и житель Снежного, у которого стражи порядка обнаружили дома автомат Калашникова, 974 патрона, 20 граммов пластида, 5 гранат с запалами к ним и 4 сигнальные ракеты.

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