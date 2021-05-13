В Снежном полицейские изъяли у местного жителя автомат Калашникова, взрывчатку и патроны. Фото: МВД ДНР

В Снежном полицейские изъяли у местного жителя оружие, взрывчатку и патроны. Об этом сообщает ЦОС МВД ДНР.

- Во время проверки оперативной информации сотрудники сектора уголовного розыска провели обыск по месту жительства ранее судимого горожанина 1957 года рождения. У него дома стражи порядка обнаружили автомат Калашникова, 974 патрона калибра 5,45 миллиметров, 20 граммов пластида, пять корпусов гранат различного типа с запалами к ним и четыре сигнальные ракеты, - сообщил начальник сектора уголовного розыска Снежнянского ГО МВД ДНР Александр Додонов.

Изъятое направлено в Экспертно-криминалистический центр МВД ДНР для проведения специального исследования.

Действия фигуранта квалифицируются согласно части 1 статьи 256 УК ДНР («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере до 80 тысяч рублей.

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