ВСУ за сутки четыре раза нарушили перемирие в ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР, выпустив по ее территории почти 80 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Доломитное, Веселое, Донецк (Вольво-Центр), - говорится в сообщении.

Противник применял минометы, гранатометы различных видов и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины результата не дали. Такое вот перемирие.

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