В Горловке из-за минометного удара ВСУ погиб защитник ДНР

Украинские боевики вели огонь из 120-го калибра. Фото: штаб ООС

17 мая вечером в горловском поселке Доломитное под минометным огнем погиб военнослужащий Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- С прискорбием сообщаем, что в результате минометного обстрела погиб защитник нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По окраине Горловки огонь вели военнослужащие 81-й бригады ВСУ. Они пускали в ход минометы, в том числе и 120-го калибра. За последнее время украинские боевики лишь нарастили интенсивность обстрелов, что подтверждается отчетами миссии ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руслан Якубов: Ситуацию с обстрелами украинскими военными территории ДНР можно охарактеризовать как критическую

Руководитель представительства ДНР в СЦКК сделал заявление (подробнее)