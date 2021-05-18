Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к переговорам

Бывшие пленные до сих пор в Украине объявлены в розыск Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня, 18 мая, началось заседание Гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры участников проходят в режиме видеоконференции. В повестке дня приоритетными остаются вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами между ДНР и Украиной.

- В частности, запланировано рассмотрение темы «процессуальной очистки» граждан, переданных на территорию Республики в рамках этапов обмена, состоявшихся в декабре 2019 года и апреле 2020 года, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Стороны намерены обсудить механизм обмена информацией о лицах, удерживаемых в связи с конфликтом, для их идентификации и подтверждения. Ожидается продолжение дискуссии об активизации усилий по поиску лиц, пропавших без вести.

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