В Донецке почтили память Героя ДНР Олега Мамиева, погибшего три года назад на передовой

Памятник Мамиеву установлен в парке имени Ленинского комсомола. Фото: ОД «ДР»

Сегодня, 17 мая, жители ДНР возложили цветы к памятнику погибшему три года назад командиру «Пятнашки» Герою Республики Олегу Мамиеву. У мемориала в парке имени Ленинского комсомола собралось несколько сотен человек - парламентарии, руководители министерств и ведомств, общественники, сослуживцы, родственники Мамиева.

- Это человек мира. Мира – потому что он участник боевых действий 2008 года в Южной Осетии. Он до нашей войны знал, что такое, когда погибают мирные граждане, дети. Он приехал к нам добровольцем, чтобы защитить мирных граждан и свободу выбора ДНР, — сказал председатель Народного Совета Республики Владимир Бидёвка.

В возложении цветов принял участие глава Народного Совета Владимир Бидёвка. Фото: ОД «ДР»

Напомним, Олег Мамиев — уроженец Владикавказа, принимал участие в боевых действиях в Южной Осетии. Приехал в Донбасс в мае 2014-го – вскоре после госпереворота в Киеве. Участвовал во многих боевых операциях. Руководил интернациональной бригадой «Пятнашка». Погиб 17 мая 2018 года вблизи Ясиноватой. Похоронен на родине – в Северной Осетии. В 2019 году в Донецке Мамиеву был установлен памятник.

- Человек он был порядочный, хороший. Приехал в Донбасс, наверное, потому, что мы это проходили, на своих плечах это ощутили. Вывод приходит сразу – если помочь нужно братскому народу, то отчего не помочь? — отметил помощник председателя парламента Южной Осетии Асланбег Бесаев.

Сотни людей пришли сегодня на Аллею Героев. Фото: ОД «ДР»

В годовщину гибели Мамиева к жителям Республики обратился Глава ДНР Денис Пушилин.

- Он мог бы спокойно и счастливо жить у себя на родине, но борьба за правду и идеалы справедливости оказалась для него гораздо важнее, — сказал Пушилин.

Глава Республики добавил, что Мамиев всегда сражался на передовой – там, где была наибольшая опасность и где его помощь была важнее всего. Проявив себя, как отважный боец, талантливый стратег и авторитетный лидер, Олег возглавил одно из наиболее мощных и известных военных подразделений ДНР.

- Олег Мамиев оставил неизгладимый след в истории нашего края. Его светлое имя и совершенные им подвиги мы будем помнить всегда, — подчеркнул лидер Республики.

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